Біля аеропорту "Київ" побили журналістів

"Щойно біля віп-терміналу аеропорту Київ люди які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, люди в масках і балаклавах перешкоджали нашій законній журналістській діяльності. Били ліктями, штовхали, робили підніжки, у оператора двічі вибили камеру з рук. Наше авто з реєстратором заблокували аби завадити зняти приліт літака Віктора Медведчука з Росії в виход з терміналу", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у липні поточного року зафіксовано 7 випадків побиття журналістів-телевізійників та співробітників інтернет-видань.