Большинство российских спортсменов согласились выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

"Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, которые отказались от Игор, на данный момент нет", - сказала Великая.

При этом она напомнила, что спортсмены должны сначала получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), а только потом решать - выступать на Играх или нет.

Комиссия спортсменов ОКР представит обращение от имени спортсменов, которые планируют участвовать в Олимпиаде 2018 в Южной Корее в нейтральном статусе, на Олимпийском сборе, который состоится 12 декабря.

"Мы подготовили заявление от спортсменов о готовности участвовать в Олимпийских играх. Мы отдадим его на рассмотрение членов Олимпийского сбора, заседание которого состоится завтра", - сказала глава комиссии ОКР.

Напомним, МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом.