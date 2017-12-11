Більшість російських спортсменів погодилися виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Всі атлети, які передали повідомлення в комісію спортсменів Олімпійського комітету Росії , готові виступити в нейтральному статусі на Іграх в Пхенчхані. Тих, хто відмовився виступати під олімпійським прапором, поки немає. Про це в понеділок заявила голова комісії Софія Велика, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Все готуються і сподіваються виступити. Спортсменів, які відмовилися від Ігор, на даний момент немає", - сказала Велика.
При цьому вона нагадала, що спортсмени повинні спочатку отримати запрошення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а тільки потім вирішувати - виступати на Іграх чи ні.
Комісія спортсменів ОКР представить звернення від імені спортсменів, які планують брати участь в Олімпіаді 2018 в Південній Кореї в нейтральному статусі, на Олімпійському зборі, що відбудеться 12 грудня.
"Ми підготували заяву від спортсменів про готовність брати участь в Олімпійських іграх. Ми віддамо його на розгляд членів Олімпійського збору, засідання якого відбудеться завтра", - сказала Глава комісії ОКР.
Нагадаємо, МОК заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором.