Більшість російських спортсменів погодилися виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Всі атлети, які передали повідомлення в комісію спортсменів Олімпійського комітету Росії , готові виступити в нейтральному статусі на Іграх в Пхенчхані. Тих, хто відмовився виступати під олімпійським прапором, поки немає. Про це в понеділок заявила голова комісії Софія Велика, передає УНН з посиланням на ТАСС.