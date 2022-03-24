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Большинство пожаров в Чернобыльской зоне локализовано - Стрелец

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. И. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что сейчас большинство пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения локализовано. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Большинство пожаров в Чернобыльской зоне локализовано - Стрелец

Цитата

"Пожары в Зоне отчуждения отслеживаются благодаря спутниковым снимкам НАСА. Видимо, за последние две недели было более 30 пожаров зафиксировано. К 21 марта, в последнюю неделю было зафиксировано 5 дополнительных пожаров. На сегодняшний день большинство этих пожаров локализовано. Остаются небольшие зоны, где продолжается горение", - заявил Стрелец.

Детали

Он добавил, что сейчас погодные условия способствуют тому, чтобы пожары не распространялись.

"Но эта ситуация может меняться. Потому что весна, скоро лето и такие условия могут быть угрожающими", - отметил Стрелец.

Он также подчеркнул, что эта ситуация в зоне отчуждения - это "или результаты каких-то боевых действий, или кому-то захотелось поиграть с огнем, потому что кто-то абсолютно не понимает той угрозы, которую несет этот пожар, в том числе для тех оккупантов, которые там находятся".

Кроме этого, Стрелец прокомментировал сообщение о повышении уровня цезия.

"Все повышения относительны. Если, например, вчера уровень был немножко ниже, а сегодня - немножко выше, то это не значит, что есть какая - то угроза для здоровья", - заявил и. о. министра.

Он заметил, что сейчас угрозы для жизни и здоровья украинцев нет, ведь концентрация цезия в воздухе не превышает допустимых норм.

Напомним

Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.

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