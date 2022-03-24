Більшість пожеж у Чорнобильській зоні локалізовано - Стрілець
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що наразі більшість пожеж у Чорнобильській Зоні відчуження локалізовано. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Пожежі у Зоні відчуження відслідковуються завдяки супутниковим знімкам НАСА... Мабуть, за останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. До 21 березня, в останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння", - заявив Стрілець.
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Він додав, що наразі погодні умови сприяють тому, аби пожежі не розповсюджувалися.
"Але ця ситуація може змінюватися. Тому що весна, скоро літо і такі умови можуть бути загрозливими", - зазначив Стрілець.
Він також наголосив, що ця ситуація у Зоні відчуження - це "або результати якихось бойових дій, або комусь захотілося пограти з вогнем, бо хтось абсолютно не розуміє тієї загрози, яку несе ця пожежа, у тому числі для тих окупантів, які там знаходяться".
Крім цього, Стрілець прокоментував повідомлення про підвищення рівня цезію.
"Всі підвищення відносні. Якщо, наприклад, учора рівень був трошки нижчий, а сьогодні - трошки вищий, то це не означає, що є якась загроза для здоров'я", - заявив в.о. міністра.
Він зауважив, що наразі загрози для життя та здоров'я українців немає, адже концентрація цезію у повітрі не перевищує допустимих норм.
Нагадаємо
Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі.