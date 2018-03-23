Большинство билетов на Ryanair украинцы будут покупать за 10 евро - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Первое время значительная часть мест в самолетах лоукост-авиакомпании Ryanair будут продаваться по 10 евро. Об этом на пресс-конференции авиакомпании сообщил Президент Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"В Украину пришел Ryanair. Значительная часть мест в самолете будут продаваться по 10 евро на большинство направлений: 10 - из Киева, и 5 - из Львова. Средняя стоимость билета будет ниже 40 евро. Это очень конкурентные цены", - сказал П.Порошенко.
Он также уточнил, что компания рассчитывает перевезти за первый год работы в Украине миллион украинцев.
Напомним, на днях Украина завершила переговоры с Ryanair. В соответствии с этими переговорами аэропорт "Борисполь" введет новую систему расценок.