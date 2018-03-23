Більшість квитків на Ryanair українці купуватимуть за 10 євро - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Перший час значна частина місць в літаках лоукост-авіакомпанії Ryanair будуть продаватись за 10 євро. Про це на прес-конференції авіакомпанії повідомив Президент Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"В Україну прийшов Ryanair. Значна частина місць в літаку будуть продаватись за 10 євро на більшість напрямків: 10 - з Києва, та 5 - зі Львова. Середня вартість квитка буде нижчою за 40 євро. Це дуже конкурентні ціни", - сказав П.Порошенко.
Він також уточнив, що компанія розраховує перевезти за перший рік роботи в Україні мільйон українців.
Нагадаємо, днями Україна завершила переговори з Ryanair. Відповідно до цих переговорів аеропорт "Бориспіль" запровадить нову систему розцінок.