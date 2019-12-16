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Более ста теннисистов замешаны в договорных матчах - СМИ

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Немецкое издание "Die Welt" опубликовало информацию о расследовании договорных поединков в мировом теннисе, информирует УНН со ссылкой на сайт издания.

Исследование показывает, что в скандале со ставками связаны 135 теннисистов. Причем один из них является профессионалом из топ-30 мирового рейтинга, на счету которого несколько выигранных турниров категории ATP.

На данный момент со следствием сотрудничает немецкий теннисист под псевдонимом "Макс Х", личность которого не раскрывается. Он подробно рассказал об участии в договорных матчах, но отказался от публичных комментариев.

Отмечается, что организацией подобных поединков занимается армянская мафия.

"Речь идет о сети армянской мафии, которые распространилась в семи странах Европы и которая была очень умной, и была осуществлена в больших масштабах", - отметил заместитель генерального прокурора в Бельгии Эрик Бишоп.

Примечательно, что расследование длилось более года в нескольких странах, включая Бельгию, Испанию, Францию и США.

Напомним, что ранее под подозрение договорных матчей попали двое испанских теннисистов.

Украинские Национальные Новости

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