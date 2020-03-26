Больше года дисквалификации: российского и канадского хоккеистов наказали за употребление кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила игроков Майкла Бадда, Кирилла Дьякова и Владислава Никифорова за допинговые нарушения, информирует УНН со ссылкой на сайт IIHF.
26-летний российский защитник Дьяков из клуба КХЛ "Адмирал" Владивосток получил 15-месячную дисквалификацию после положительного результата теста на бензоилекгонин (кокаин), который является запрещенным веществом. Допинг-тест был проведен 2 ноября 2019 года после игры команды в московском "Спартаке".
Также наказание получил 30-летний канадский нападающий Майкл Бадд, а именно 24-месячного отстранения. Образец также обнаружил присутствие метилекгонина (кокаина).
Отметим и наказание 19-летнему казахском защитнику Владиславу Никифорову, который получил 15-месячный "бан". В его образце присутствует мельдоний.