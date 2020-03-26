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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55994 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65453 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Больше года дисквалификации: российского и канадского хоккеистов наказали за употребление кокаина

Больше года дисквалификации: российского и канадского хоккеистов наказали за употребление кокаина

Киев  •  УНН

 • 19276 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила игроков Майкла Бадда, Кирилла Дьякова и Владислава Никифорова за допинговые нарушения, информирует УНН со ссылкой на сайт IIHF.

26-летний российский защитник Дьяков из клуба КХЛ "Адмирал" Владивосток получил 15-месячную дисквалификацию после положительного результата теста на бензоилекгонин (кокаин), который является запрещенным веществом. Допинг-тест был проведен 2 ноября 2019 года после игры команды в московском "Спартаке".

Также наказание получил 30-летний канадский нападающий Майкл Бадд, а именно 24-месячного отстранения. Образец также обнаружил присутствие метилекгонина (кокаина).

Отметим и наказание 19-летнему казахском защитнику Владиславу Никифорову, который получил 15-месячный "бан". В его образце присутствует мельдоний.

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