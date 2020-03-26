Більше року дискваліфікації: російського і канадського хокеїстів покарали через вживання кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) усунула гравців Майкла Бадда, Кирила Дьякова і Владислава Нікіфорова через допінгові порушення, інформує УНН з посиланням на сайт IIHF.
26-річний російський захисник Дьяков з клубу КХЛ “Адмірал” Владивосток отримав 15-місячну дискваліфікацію після позитивного результату тесту на бензоілекгонін (кокаїн), який є забороненою речовиною. Допінг-тест був проведений 2 листопада 2019 роки після гри команди в московському “Спартаку”.
Також покарання отримав 30-річний канадський нападник Майкл Бадд, а саме 24-місячне відсторонення. Зразок також виявив присутність метілекгоніна (кокаїну).
Відзначимо й покарання 19-річному казахському захиснику Владиславу Нікіфорову, який отримав 15-місячну “бан”. В його зразку присутній мелдоній.