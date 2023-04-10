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Больше, чем за все предыдущие годы вместе: на обеспечение жильем защитников предусмотрено 5,5 млрд грн

Больше, чем за все предыдущие годы вместе: на обеспечение жильем защитников предусмотрено 5,5 млрд грн

Киев • УНН

 • 576503 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На обеспечение жильем защитников в 2023 году предусмотрено 5,5 млрд грн — больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Об этом сообщил генеральный директор Директората социальной защиты Министерства по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

“... на этот год по четырем бюджетным программам Минветеранов предусмотрено 5,5 миллиардов гривен — на обеспечение жильем ветеранов войны, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Это больше, чем за все предыдущие годы вместе”, — сообщил Приходько.

По его словам, в текущем году Минветеранов осуществит выплаты денежных субвенций бенефициарам на специальные счета, которые они открывают в Ощадбанке.

Приходько рассказал, что после получения средств лица приобретут жилые помещения, которые они предварительно выбрали самостоятельно. Такое жилье может быть, как на вторичном рынке, так и на первичном — при условии, что оно обязательно введено в эксплуатацию. Минветеранов не занимается строительством и выбором подходящего жилья.

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По его словам, Министерство также создало механизм реализации права на получение денежной компенсации теми получателями, которым такая компенсация была назначена в 2018-2022 годах и до сих пор не выплачена, и которые после полномасштабного вторжения рф вынужденно переместились с территории, где ведутся боевые действия, или временно оккупированной рф, по месту пребывания на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.

Кроме того, сохранен коэффициент увеличения опосредованной стоимости 1,75 для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков при расчете размера денежной компенсации, которым было назначено в соответствии с постановлениями № 719, № 280 и № 214 до внесенных изменений от 29.07.2022.

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“Для ответа на большинство вопросов, которые могут возникать у граждан, или у касательных учреждений по обеспечению жильем ветеранов и членов их семей, Минветеранов подготовило пошаговую инструкцию в виде инфографики. Она размещена на сайте Министерства, поэтому любой может быстро и удобно получить необходимую информацию. И такую практику мы начинаем по всем льготам и услугам, которые предусмотрены для ветеранов войны, членов их семей и семей павших Защитников и Защитниц Украины”, — отметил Приходько.

Украинские Национальные Новости

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