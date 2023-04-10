Больше, чем за все предыдущие годы вместе: на обеспечение жильем защитников предусмотрено 5,5 млрд грн

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“... на этот год по четырем бюджетным программам Минветеранов предусмотрено 5,5 миллиардов гривен — на обеспечение жильем ветеранов войны, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Это больше, чем за все предыдущие годы вместе”, — сообщил Приходько.

По его словам, в текущем году Минветеранов осуществит выплаты денежных субвенций бенефициарам на специальные счета, которые они открывают в Ощадбанке.

Приходько рассказал, что после получения средств лица приобретут жилые помещения, которые они предварительно выбрали самостоятельно. Такое жилье может быть, как на вторичном рынке, так и на первичном — при условии, что оно обязательно введено в эксплуатацию. Минветеранов не занимается строительством и выбором подходящего жилья.

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По его словам, Министерство также создало механизм реализации права на получение денежной компенсации теми получателями, которым такая компенсация была назначена в 2018-2022 годах и до сих пор не выплачена, и которые после полномасштабного вторжения рф вынужденно переместились с территории, где ведутся боевые действия, или временно оккупированной рф, по месту пребывания на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.

Кроме того, сохранен коэффициент увеличения опосредованной стоимости 1,75 для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков при расчете размера денежной компенсации, которым было назначено в соответствии с постановлениями № 719, № 280 и № 214 до внесенных изменений от 29.07.2022.

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“Для ответа на большинство вопросов, которые могут возникать у граждан, или у касательных учреждений по обеспечению жильем ветеранов и членов их семей, Минветеранов подготовило пошаговую инструкцию в виде инфографики. Она размещена на сайте Министерства, поэтому любой может быстро и удобно получить необходимую информацию. И такую практику мы начинаем по всем льготам и услугам, которые предусмотрены для ветеранов войны, членов их семей и семей павших Защитников и Защитниц Украины”, — отметил Приходько.