Більше, ніж за всі попередні роки разом: ﻿на забезпечення житлом захисників передбачено 5,5 млрд грн

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“... на цей рік за чотирма бюджетними програми Мінветеранів передбачено 5,5 мільярдів гривень — на забезпечення житлом ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць України. Це більше, ніж за всі попередні роки разом”, — повідомив Приходько.

За його словами, у поточному році Мінветеранів здійснить виплати грошових субвенцій бенефіціарам на спеціальні рахунки, які вони відкривають в Ощадбанку.

Приходько розповів, що після отримання коштів особи придбають житлові приміщення, які вони попередньо обрали самостійно. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов’язково введене в експлуатацію. Мінветеранів не займається будівництвом і вибором відповідного житла.

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За його словами, Міністерство також створило механізм реалізації права на отримання грошової компенсації тими одержувачами, яким така компенсація була призначена у 2018-2022 роках і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення рф вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупованої рф, за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Крім того, збережено коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків при розрахунку розміру грошової компенсації, яким було призначено відповідно до постанов № 719, № 280 та № 214 до внесених змін від 29.07.2022.

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“Для відповіді на більшість питань, які можуть виникати у громадян, або у дотичних установ щодо забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх родин, Мінветеранів підготувало покрокову інструкцію у вигляді інфографіки. Вона розміщена на сайті Міністерства, тому будь-хто може швидко та зручно отримати необхідну інформацію. І таку практику ми започатковуємо по всім пільгам і послугам, які передбачені для ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин полеглих Захисників і Захисниць України”, — наголосив Приходько.