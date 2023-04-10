Уряд готується до інтеграції військових в мирне життя за досвідом НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Уряд розробляє стратегію переходу від військової служби до цивільного життя. Проєкти спрямовані на опанування цивільних спеціальностей, ветеранський спорт, медичну та психологічну допомогу, пише УНН з посиланням на Мініветеранів.
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За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, уряд підтвердив і схвалив ініціативу Мінветеранів щодо переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Це нормальна практика для країн НАТО, де ця система існує.
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«Після перемоги багато людей повернеться до своїх громад і ми маємо створити всі умови для них. У цей період ми перейдемо до відновлення країни та сталого розвитку. Тому тут важливо надати людям інструменти власного розвитку, щоби вони інтегрувалися в родини та економіку громади, отримали цивільну спеціальність», — зазначила очільниця Мінветеранів.
Було створено кілька пілотних проектів. Міністерство у справах ветеранів разом із Міносвіти відпрацьовує центри ветеранського розвитку в закладах освіти. Це дає змогу створити гнучкі та доступні інструменти опанування цивільної спеціальності. Також планується багато аспектів розвитку ветеранського спорту.
«Ми всі живемо в одній країні та знаємо, які реальні проблеми є у військовослужбовців, але зараз практично щотижнево відбуваються наради під головуванням прем’єр-міністра, аби пришвидшити процес дебюрократизації задля отримання медичної та психологічної допомоги», - додала Лапутіна.
Наразі міністерство працює над пілотним проектом Інституту помічника ветеранів у Львівській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій областях. Координувати їх діяльність будуть Сервісні центри для ветеранів.
«Ми створюємо екосистему сприяння інтеграції ветеранів у мирне життя. Паралельно із цим ми відкриваємо «ветеранські вікна» в ЦНАП, де будуть доступні всі наявні послуги», — резюмувала очільниця Мінветеранів.
7 квітня уряд погодив проект указу Президента України щодо впровадження цього року "Стратегії формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року".
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