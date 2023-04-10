Правительство готовится к интеграции военных в мирную жизнь по опыту НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительство разрабатывает стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни. Проекты направлены на освоение гражданских специальностей, ветеранский спорт, медицинскую и психологическую помощь, пишет УНН со ссылкой на Минветеранов.
Детали
По словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, правительство подтвердило и одобрило инициативу минветеранов перехода от военной карьеры к гражданской жизни. Это нормальная практика для стран НАТО, где эта система существует.
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«После победы многие люди вернутся в свои общины, и мы должны создать все условия для них. В этот период мы перейдем к восстановлению страны и устойчивому развитию. Поэтому здесь важно предоставить людям инструменты собственного развития, чтобы они интегрировались в семьи и экономику громады, получили гражданскую специальность», — отметила глава Минветеранов.
Было создано несколько пилотных проектов. Министерство по делам ветеранов вместе с Минобразования отрабатывает центры ветеранского развития в учебных заведениях. Это позволяет создать гибкие и доступные инструменты освоения гражданской специальности. Также планируется много аспектов развития ветеранского спорта.
«Мы все живем в одной стране и знаем, какие реальные проблемы есть у военнослужащих, но сейчас практически еженедельно проходят совещания под председательством премьер-министра, чтобы ускорить процесс дебюрократизации для получения медицинской и психологической помощи», - добавила Лапутина.
Сейчас министерство работает над пилотным проектом института помощника ветеранов во Львовской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой областях. Координировать их деятельность будут Сервисные центры для ветеранов.
«Мы создаем экосистему содействия интеграции ветеранов в мирную жизнь. Параллельно с этим мы открываем «ветеранские окна» в ЦПАУ, где будут доступны все имеющиеся услуги», — резюмировала глава Минветеранов.
7 апреля правительство согласовало проект указа Президента Украины по внедрению в этом году "Стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года".
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