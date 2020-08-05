Больше электроэнергии по выгодным условиям: Минэнерго усовершенствовал работу АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Правительство усовершенствовало механизм возложения специальных обязанностей на субъектов рынка электрической энергии, которое предоставило "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" возможность продавать больше электроэнергии по выгодным условиям. Об этом в своем Facebook пишет Министерство энергетики, передает УНН.
Так, правительство одобрило постановление “О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии”. Проект документа разработало Минэнерго совместно с НКРЭКУ.
В частности, долю электроэнергии, что НАЭК “Энергоатом” будет продавать по механизму ПСО, уменьшили с 80% до 50-55%. Для “Укргидроэнерго” долю уменьшено с 35% до 30%.
“Благодаря реализации этих изменений будет увеличен объем электроэнергии, который государственная компания “Энергоатом” и ЧАО “Укргидроэнерго” смогут реализовывать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка.
Также реализация документа позволит уменьшить профицит на рынке “на сутки вперед”, уменьшить объемы небалансов электроэнергии и улучшить финансовое состояние ГП “Гарантированный покупатель”, — комментирует руководительница Минэнерго Ольга Буславец.
Напомним, ранее Минэнерго позволило “Энергоатому” продавать 5% своей электроэнергии на рынке двусторонних договоров по конкурентоспособным ценам. Благодаря этому “Энергоатом” заработал в июне дополнительно 2 млрд грн. Недавно Минэнерго увеличило эту долю до 10%, соответственно доход компании должен вырасти до 4 млрд грн в месяц.
Также напомним, Буславец увеличила мощности АЭС.
Справка УНН. Положение специальных обязанностей предполагает, что большую часть своей электроэнергии “Энергоатом” будет продавать по фиксированной цене, в том числе для населения. В то же время, высвобождена Минэнерго из-под особых обязанностей электроэнергия может продаваться теперь по конкурентным (больше, чем для населения) ценам на рынке двусторонних договоров.