Більше електроенергії за вигідними умовами: Міненерго удосконалив роботу АЕС

Так, уряд схвалив постанову “Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії”. Проект документу розробило Міненерго спільно з НКРЕКП.

Зокрема, частку електроенергії, яку НАЕК “Енергоатом” продаватиме за механізмом ПСО, зменшили з 80% до 50-55%. Для “Укргідроенерго” частку зменшено з 35% до 30%.

“Завдяки реалізації цих змін буде збільшено обсяг електроенергії, який державна компанія “Енергоатом” та ПрАТ “Укргідроенерго” зможуть реалізовувати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку.

Також реалізація документу дозволить зменшити профіцит на ринку “на добу наперед”, зменшити обсяги небалансів електричної енергії та покращити фінансовий стан ДП “Гарантований покупець”, — коментує очільниця Міненерго Ольга Буславець.

Нагадаємо, раніше Міненерго дозволило “Енергоатому” продавати 5% своєї електроенергії на ринку двосторонніх договорів за конкурентними цінами. Завдяки цьому “Енергоатом” заробив у червні додатково 2 млрд грн. Нещодавно Міненерго збільшило цю частку до 10%, відповідно дохід компанії має зрости до 4 млрд грн в місяць.

Також нагадаємо, Буславець збільшила потужності АЕС.

Довідка УНН. Покладення спеціальних обов’язків передбачає, що більшість своєї електроенергії “Енергоатом” має продавати за фіксованою ціною, зокрема для населення. В той же час, вивільнена Міненерго з-під спеціальних обов’язків електроенергія може продаватися тепер за конкурентними ( більшими, ніж для населення) цінами на ринку двохсторонніх договорів.