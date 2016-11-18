Более 800 авто собрались в очереди на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на 18.00 на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 850 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, на ПП "Краковец" собралось 280 авто, "Рава-Русская" - 250, "Угринов" - 120, "Груша" - 100, "Ягодин авто" - 40, "Смильница" - 40, "Устилуг" - 20, "Шегини" - 0.
Кроме того, по состоянию на 18.00 были очереди на границе Украины и Венгрии. Там собралось 75 авто. Так на ПП "Лужники" стояло 30 машин, "Вилок" - 20, "Тиса" - 25, "Косино" - 0.
Были очереди и на границе с Румынией, где собралось 40 автомобилей на ПП "Порубное".