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Більше 800 авто зібрались у черзі на кордоні із Польщею

Більше 800 авто зібрались у черзі на кордоні із Польщею

Київ • УНН

 • 7063 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Станом на 18.00 на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 850 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, на ПП “Краковець” зібралось 280 авто, “Рава-Руська” – 250, “Угринів” – 120, “Грушів” – 100, “Ягодин авто” – 40, “Смільниця” – 40, “Устилуг” – 20, “Шегині” – 0.

Крім того, станом на 18.00 були черги на кордоні України та Угорщини. Там зібралось 75 авто. Так на ПП "Лужанка" стояло 30 авто, "Вилок" – 20, “Тиса” – 25, “Косино”- 0.

Були черги і на кордоні з Румунією, де зібралось 40 авто на ПП "Порубне".

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