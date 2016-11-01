Более 600 украинских военных инструкторов подготовили по стандартам НАТО

"В этом году осуществлена ​​подготовка более 600 военнослужащих-инструкторов ВСУ по стандартам НАТО. Завершено обучение 10 подразделений специального назначения и около 250 военнослужащих военной службы правопорядка ВСУ в рамках объединенной многонациональной группы по подготовке Украина-НАТО ", - сказал А.Чорнобай.

Также он отметил, что была восстановлено ​​участие ВСУ в силах реагирования НАТО в процессе планирования и оценки сил, а также концепция оперативных возможностей.

Как сообщал УНН, сегодня подготовлено по международным стандартам 225 инструкторов по тактической медицины, которые имеют соответствующие сертификаты.