Более 600 украинских военных инструкторов подготовили по стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В этом году по стандартам НАТО подготовили более 600 военнослужащих-инструкторов ВСУ. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай, передает корреспондент УНН.
"В этом году осуществлена подготовка более 600 военнослужащих-инструкторов ВСУ по стандартам НАТО. Завершено обучение 10 подразделений специального назначения и около 250 военнослужащих военной службы правопорядка ВСУ в рамках объединенной многонациональной группы по подготовке Украина-НАТО ", - сказал А.Чорнобай.
Также он отметил, что была восстановлено участие ВСУ в силах реагирования НАТО в процессе планирования и оценки сил, а также концепция оперативных возможностей.
Как сообщал УНН, сегодня подготовлено по международным стандартам 225 инструкторов по тактической медицины, которые имеют соответствующие сертификаты.