Більше 600 українських військових інструкторів підготували за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Цього року за стандартами НАТО підготували понад 600 військовослужбовців-інструкторів ЗСУ. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“У цьому році здійснено підготовку понад 600 військовослужбовців-інструкторів ЗСУ за стандартами НАТО. Завершене навчання 10 підрозділів спеціального призначення та близько 250 військовослужбовців військової служби правопорядку ЗСУ в рамках об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки Україна-НАТО”, — сказав О.Чорнобай.
Також він зауважив, що була відновлена участь ЗСУ у силах реагування НАТО в процесі планування та оцінки сил, а також концепція оперативних можливостей.
Як повідомляв УНН, на сьогодні підготовлено за міжнародними стандартами 225 інструкторів з тактичної медицини, які мають відповідні сертифікати.