Более 50 населенных пунктов в Одесской области обесточены из-за непогоды

В Саратском районе - 9 населенных пунктов, Коминтерновском - 2, по 1 - в Измаильском, Килийском, по 6 - в Овидиопольском и Татарбунарском, Белгород-Днестровском - 17, в Белгород-Днестровском - 3, в Тарутинском - без света 5 населенных пунктов и 4 - в Арцизском районе.

Для восстановления энергоснабжения задействовано 20 единиц техники и 46 человек (19 бригад).

Также в течение суток подразделения ГУ ГосЧС в Одесской области 6 раз привлекались для оказания помощи водителям автотранспорта, которые из-за гололеда не могли справиться с управлением. Оказана помощь 2 грузовикам и 7 легковым автомобилям. Спасены 18 человек.