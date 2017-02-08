Більше 50 населених пунктів на Одещині знеструмлено внаслідок негоди

У Саратському районі – 9 населених пунктів, Комінтернівському – 2, по 1 - в Ізмаїльському, Кілійському, по 6 - у Овідіопольському та Татарбунарському, Білгород-Дністровському – 17, у Болградському – 3, в Тарутинському – без світла 5 населених пунктів і 4 - в Арцизькому районі.

Для відновлення енергопостачання задіяно 20 одиниць техніки та 46 чоловік (19 бригад).

Також протягом доби підрозділи ГУ ДСНС в Одеській області 6 разів залучалися для надання допомоги водіям автотранспорту, які через ожеледицю не могли впоратися з керуванням. Надано допомогу 2 вантажівкам і 7 легковим автомобілям. Врятовано 18 осіб.