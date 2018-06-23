Более 200 авто собралось в очередях на КПВВ на Донбассе

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 36446 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 88495 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105750 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 121123 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140417 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145226 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 184241 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157066 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143144 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 210 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 40/10", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, на данный момент все КПВВ работают в штатном режиме.

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Отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока во всех контрольных пунктах въезда-выезда по сравнению с предыдущими сутками, сообщили в ГПСУ.

В общем через КПВВ последовало 44,3 тысячи человек и 6000 транспортных средств: "Майорское" - 10220 человек и 1180 транспортных средств; "Марьинка" - 9305 человек и 2050 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9395 человек и 1785 транспортных средств; "Гнутово" - 4685 человек и 985 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10655 человек.

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