Более 200 авто собралось в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 210 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 40/10", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, на данный момент все КПВВ работают в штатном режиме.
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Отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока во всех контрольных пунктах въезда-выезда по сравнению с предыдущими сутками, сообщили в ГПСУ.
В общем через КПВВ последовало 44,3 тысячи человек и 6000 транспортных средств: "Майорское" - 10220 человек и 1180 транспортных средств; "Марьинка" - 9305 человек и 2050 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9395 человек и 1785 транспортных средств; "Гнутово" - 4685 человек и 985 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10655 человек.