Більше 200 авто зібралось у чергах на КПВВ на Донбасі

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 210 транспортних засобів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

“Майорське” — 0/60; “Мар’їнка” — 0/50; “Новотроїцьке” — 20/30; “Гнутове” — 40/10“, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, на цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

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Відмічалося зменшення пасажиро-транспортного потоку в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду в порівнянні з попередньою добою, повідомили у ДПСУ.

Загалом через КПВВ прослідувало 44,3 тисячі осіб та 6 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 10220 осіб та 1180 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9305 осіб та 2050 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 9395 осіб та 1785 транспортних засобів; “Гнутове” — 4685 осіб та 985 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 10655 осіб.

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