Более 100 свидетелей допросили по делу А.Чийгоза - адвокат

"На сегодняшний день, допрошено 75 из 84 пострадавших и 31 из 78 свидетелей обвинения, то есть уже более сотни человек. Никто из них не дал показаний против Чийгоза по обвинению в организации массовых беспорядков. Подавляющее большинство его вообще не видели, а те кто видели не смогли сообщить суду о любых действиях, которые хоть как-то отдаленно могли быть интерпретированы как "организация массовых беспорядков", - сообщил адвокат.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Также отметим, что суд РФ планирует ускорения судебного процесса по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.