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15 марта, 19:03 • 111329 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155497 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130876 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123902 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108953 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103617 просмотра

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Более 100 свидетелей допросили по делу А.Чийгоза - адвокат

Более 100 свидетелей допросили по делу А.Чийгоза - адвокат

Киев • УНН

 • 8672 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза были допрошены более 100 свидетелей, но никто не дал показаний о подсудимом. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"На сегодняшний день, допрошено 75 из 84 пострадавших и 31 из 78 свидетелей обвинения, то есть уже более сотни человек. Никто из них не дал показаний против Чийгоза по обвинению в организации массовых беспорядков. Подавляющее большинство его вообще не видели, а те кто видели не смогли сообщить суду о любых действиях, которые хоть как-то отдаленно могли быть интерпретированы как "организация массовых беспорядков", - сообщил адвокат.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Также отметим, что суд РФ планирует ускорения судебного процесса по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.

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