Більше 100 свідків допитали у справі А.Чийгоза - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було допитано більше, ніж 100 свідків, але жоден не дав свідчень про підсудного. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“На сьогодні, допитано 75 із 84 потерпілих і 31 із 78 свідків обвинувачення, тобто уже більше сотні людей. Ніхто із них не дав свідчень проти Чийгоза у звинуваченні в організації масових заворушень. Переважна більшість його взагалі не бачили, а ті хто бачили не змогли повідомити суду про будь-які дії, які хоч якось віддалено могли бути інтерпретовані як “організація масових заворушень”, — повідомив адвокат.
Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Також зазначимо, що суд РФ планує прискорення судового процесу у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого — “річниці” його затримання.