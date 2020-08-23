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Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской

Киев • УНН

 • 17992 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Футболист ФК "Рух" Олег Никифоренко стал автором второго гола в ворота "Город" по ходу матча 22-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси. Во время празднования гола он остановился, поднял одну руку вверх, сжав кулак, а другой рукой показал жест V. Как отмечает "Наша нива", этот жест используют члены команды Светланы Тихановской, которая является главным оппонентом президента Беларуси Александра Лукашенко, передает УНН.

Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу “Движения”. Победа позволила команде догнать по очкам минское “Динамо”, которое располагается на седьмой строчке в таблице первенства.

Накануне в матче национального чемпионата между “Слуцком” и “Динамо” (1:2) нападающий столичного клуба Евгений Шикавка также жестом V отметил победный гол в ворота соперников.

До этого в пятницу в матче с солигорским “Шахтером” игрок “Ислочь” Николай Януш сделал дубль, его команда выиграла со счетом 4:2. Один из голов футболист отметил так: одна рука поднята вверх с жестом V, пальцы другой сжаты в кулак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страна рыдала: Лукашенко заявил, что 60% фото пострадавших протестующих — фейки

Ранее белорусские спортсмены написали открытое письмо, в котором отреагировали на протестные акции, проходящие в стране. Спортсмены потребовали прекратить насилие в отношении мирных граждан, проверить законность действий силовиков, признать выборы президента Беларуси недействительными.

С 22-го тура белорусского первенства игры первой и второй лиг проходят без зрителей “в связи со сложившейся обстановкой”.

Напомним, в Беларусь 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей.

После этого в Беларуси начались протесты, в том числе 20 августа в центре Минска собрались около 20 тыс. человек.

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