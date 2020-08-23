Білоруські футболісти почали відзначати голи жестом команди Тіхановської
Київ • УНН
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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Футболіст “Руху” Олег Никифоренко став автором другого гола у ворота “Місто” по ходу матчу 22-го туру вищої ліги чемпіонату Білорусі. Під час святкування голу він зупинився, підняв одну руку вгору, стиснувши кулак, а іншою рукою показав жест V. Як зазначає “Наша нива”, цей жест використовують члени команди Світлани Тіхановської, яка є головним опонентом президента Білорусі Олександра Лукашенко, передає УНН.
Зустріч завершилась з рахунком 3:1 на користь “Руху”. Перемога дозволила команді наздогнати за очками мінське “Динамо”, яке розташовується на сьомому рядку в таблиці першості.
Напередодні в матчі національного чемпіонату між “Слуцьком” і “Динамо” (1:2) нападаючий столичного клубу Євген Шікавка також жестом V зазначив переможний гол у ворота суперників.
До цього в п’ятницю в матчі з солігорським “Шахтарем” гравець “Іслочі” Микола Януш зробив дубль, його команда виграла з рахунком 4:2. Один з голів футболіст зазначив так: одна рука піднята вгору з жестом V, пальці іншої стиснуті в кулак.
Раніше білоруські спортсмени написали відкритого листа, в якому відреагували на протестні акції, що проходять в країні. Спортсмени зажадали припинити насильство по відношенню до мирних громадян, перевірити законність дій силовиків, визнати вибори президента Білорусі недійсними.
З 22-го туру білоруської першості гри першої та другої ліг проходять без глядачів “в зв’язку зі сформованою обстановкою”.
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.
Після цього в Білорусі почалися протести, зокрема 20 серпня в центрі Мінська зібралися близько 20 тис. осіб.