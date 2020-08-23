Білоруські футболісти почали відзначати голи жестом команди Тіхановської

Зустріч завершилась з рахунком 3:1 на користь “Руху”. Перемога дозволила команді наздогнати за очками мінське “Динамо”, яке розташовується на сьомому рядку в таблиці першості.

Напередодні в матчі національного чемпіонату між “Слуцьком” і “Динамо” (1:2) нападаючий столичного клубу Євген Шікавка також жестом V зазначив переможний гол у ворота суперників.

До цього в п’ятницю в матчі з солігорським “Шахтарем” гравець “Іслочі” Микола Януш зробив дубль, його команда виграла з рахунком 4:2. Один з голів футболіст зазначив так: одна рука піднята вгору з жестом V, пальці іншої стиснуті в кулак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країна ридала: Лукашенко заявив, що 60% фото пострадаждалих протестувальників — фейки

Раніше білоруські спортсмени написали відкритого листа, в якому відреагували на протестні акції, що проходять в країні. Спортсмени зажадали припинити насильство по відношенню до мирних громадян, перевірити законність дій силовиків, визнати вибори президента Білорусі недійсними.

З 22-го туру білоруської першості гри першої та другої ліг проходять без глядачів “в зв’язку зі сформованою обстановкою”.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

Після цього в Білорусі почалися протести, зокрема 20 серпня в центрі Мінська зібралися близько 20 тис. осіб.