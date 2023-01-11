Белорусские власти отменяют латинскую транслитерацию географических объектов

Детали

10 января в сети появилось письмо главы Офиса президента от 21 декабря о том, что принято решение прекратить использование латинского варианта языка на вывесках и предметах.

Исторический латинский алфавит белорусы использовали с 16 века до 1930-х годов. В 2014 году этот вариант алфавита вместе с кириллицей начали использовать в Беларуси для обозначения сооружений и мест.

Как пишет глава администрации Игорь Сергиенко, на заседании исторического политического совета все участники, обсудив этот вопрос, согласились, что латиница на вывесках “усложняет восприятие информации и усложняет ориентировку”.

“При этом отмечалось, что в его основе лежит польский вариант латинской графики, который использовался с XVI века с целью ополчения белорусов вместе с навязыванием католицизма”, — говорится в точной записи Сергиенко.

Напомним

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