Білоруська влада скасовує латинську транслітерацію географічних об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Використання транслітерації національних географічних назв на основі білоруської латиниці в останні місяці 2022 року активно критикували провладні активісти та блогери. В результаті білоруська влада скасувала її використання.
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, передає УНН.
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10 січня в мережі з’явився лист глави Офісу президента від 21 грудня про те, що прийнято рішення припинити використання латинського варіанту мови на вивісках і предметах.
Історичний латинський алфавіт білоруси використовували з 16 століття до 1930-х років. У 2014 році цей варіант алфавіту разом із кирилицею почали використовувати в Білорусі для позначення споруд і місць.
Як пише голова адміністрації Ігор Сергієнко, на засіданні історичної політичної ради всі учасники, обговоривши це питання, погодилися, що латиниця на вивісках “ускладнює сприйняття інформації та ускладнює орієнтування”.
“При цьому зазначалося, що в його основі лежить польський варіант латинської графіки, який використовувався з XVI століття з метою ополячення білорусів разом із нав’язуванням католицизму”, — йдеться у точному записі Сергієнка.
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