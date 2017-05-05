Белорусская компания обратилась в АМКУ из-за дискриминации во время тендера на ремонт дорог

Жалоба на неправомерное решение заказчика об отклонении тендерного предложения белорусской компании была подана 3 мая и сейчас находится в статусе ожидания принятия к рассмотрению.

Напомним, Президент П.Порошенко во время последней встречи со своим белорусским коллегой достиг договоренности по расширению рынков двух стран для товаров и услуг, в частности П.Порошенко пригласил белорусские предприятия для участия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, но Служба автомобильных дорог в Волынской области отклонила тендерное предложение белорусов на том основании, что они не имеют опыта строительства дорог в Украине.

При этом речь идет о компании ПАО "Дорожно-строительный трест № 4 г.Брест", которая входит в крупнейший строительный холдинг Белоруссии - "Белавтодор" и согласно информации на сайте, была основана в 1968 году. На сегодняшний день штат компании состоит из более 600 специалистов в дорожной сфере.