Білоруська компанія звернулась до АМКУ через дискримінацію під час тендеру на ремонт доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Білоруська компанія ПАТ "Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест" заявила про те, що Служба автомобільних доріг у Волинський області встановила дискримінаційні тендерні умови та не допустила з формальних підстав компанію до тендеру на ремонт доріг, повідомляє УНН з посиланням на ресурс ProZorro.
Скарга на неправомірне рішення замовника щодо відхилення тендерної пропозиції білоруської компанії була подана 3 травня та наразі перебуває у статусі очікування прийняття до розгляду.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко під час останньої зустрічі зі своїм білоруським колегою досяг домовленості щодо розширення ринків двох країн для товарів та послуг, зокрема П.Порошенко запросив білоруські підприємства для участі в тендерах із будівництва доріг на території України, але служба автомобільних доріг у Волинській області відхилила тендерну пропозицію білорусів на тій підставі, що вони не мають досвіду будівництва доріг в Україні.
При цьому мова йде про компанію ПАТ “Дорожньо-будівельний трест № 4 м.Брест”, яка входить в найбільший будівельний холдинг Білорусії — “Белавтодор” і згідно з інформацією на сайті, була заснована у 1968 році. На сьогоднішній день штат компанії складається з понад 600 фахівців в дорожній сфері.