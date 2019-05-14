Белорусы изготовили первое в мире васильковое мороженое с рожью и льном
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Республике Беларусь впервые в мире изготовили васильковое мороженое с рожью и льном. Об этом сообщает БЕЛТА, передает УНН.
Так, белорусы изготовили десерт, который еще не выпускали мировые производители – мороженое с лепестками васильков и семенами льна в ржаном стаканчике.
Национальный десерт изготовила самая старая в Беларуси фабрика мороженого "Белы полюс". Задумка производителей – создать продукт, попробовав который, турист в буквальном смысле почувствует Беларусь на вкус.
Первая точка продаж расположена в Минске, цена 90-граммовой порции из первой партии – 1 рубль 50 копеек.
Сообщается, что с середины мая васильковый пломбир станут постепенно завозить в супермаркеты столицы и других белорусских городов. А вот экспортировать десерт за пределы страны производители отказались принципиально.
Напомним, в прошлом году в Украине произвели более 90 тысяч тонн мороженого и пищевого льда.