Білоруси виготовили перше в світі волошкове морозиво з житом і льоном
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Республіці Білорусь вперше в світі виготовили волошкове морозиво з житом і льоном. Про це повідомляє БЕЛТА, передає УНН.
Так, білоруси виготовили десерт, який ще не випускали світові виробники - морозиво з пелюстками волошок і насінням льону в житньому стаканчику.
Національний десерт виготовила найстаріша в Білорусі фабрика морозива "Белы полюс". Задумка виробників - створити продукт, спробувавши який, турист в буквальному сенсі відчує Білорусь на смак.
Перша точка продажів розташована в Мінську, ціна 90-грамової порції з першої партії - 1 рубль 50 копійок.
Повідомляється, що з середини травня волошковий пломбір стануть поступово завозити в супермаркети столиці та інших білоруських міст. А ось експортувати десерт за межі країни виробники відмовилися принципово.
Нагадаємо, в минулому році в Україні виробили понад 90 тисяч тонн морозива і харчового льоду.