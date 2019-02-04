Беларусь призвала США и РФ проявить ответственность за судьбы мира
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Беларусь в ответ на выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности призвала обе страны проявить высокую ответственность за судьбы мира, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter, передает УНН.
"Беларусь призывает США и Россию вновь проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 февраля Вашингтон официально уведомил Москву о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него.
Также в этот день США передали официальную ноту о прекращении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) всем участникам сделки.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.