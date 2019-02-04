Білорусь закликала США і РФ проявити відповідальність за долю світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Білорусь у відповідь на вихід США і Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності закликала обидві країни проявити високу відповідальність за долю світу, щоб упередити дестабілізуючий вплив цього типу озброєнь на безпеку в Євразійському регіоні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter, передає УНН.
"Білорусь закликає США і Росію знову проявити високу відповідальність за долю світу, як це зробили СРСР і США 30 років тому, для того, щоб попередити дестабілізуючий вплив цього типу озброєнь на безпеку в Євразійському регіоні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 лютого Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початок процедури виходу з нього.
Також в цей день США передали офіційну ноту про припинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) всім учасникам угоди.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.