Білорусь закликала США і РФ проявити відповідальність за долю світу

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Білорусь у відповідь на вихід США і Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності закликала обидві країни проявити високу відповідальність за долю світу, щоб упередити дестабілізуючий вплив цього типу озброєнь на безпеку в Євразійському регіоні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter, передає УНН.