Беларусь еще не позволила украинскому консулу посетить задержанного директора завода

"Мы обратились в МИД Беларуси с нотой, чтобы допустили консула посетить указанного гражданина. Официальной информации пока у нас нет от них", - сказала пресс-секретарь МИД.

Напомним, 20 ноября стало известно о задержании в Беларуси украинца, руководителя донецкого предприятия ПАО "Завод утяжелителей".

17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.

Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.