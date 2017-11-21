Беларусь еще не позволила украинскому консулу посетить задержанного директора завода
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины пока не получило от белорусской стороны официальной информации о допуске украинского консула к задержанному гражданину Украины, который является директором предприятия Донецкой области. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Мы обратились в МИД Беларуси с нотой, чтобы допустили консула посетить указанного гражданина. Официальной информации пока у нас нет от них", - сказала пресс-секретарь МИД.
Напомним, 20 ноября стало известно о задержании в Беларуси украинца, руководителя донецкого предприятия ПАО "Завод утяжелителей".
17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.
Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.