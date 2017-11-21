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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16367 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 30851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 37859 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37064 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100385 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88649 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97892 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124842 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Беларусь еще не позволила украинскому консулу посетить задержанного директора завода

Беларусь еще не позволила украинскому консулу посетить задержанного директора завода

Киев  •  УНН

 • 67381 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины пока не получило от белорусской стороны официальной информации о допуске украинского консула к задержанному гражданину Украины, который является директором предприятия Донецкой области. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы обратились в МИД Беларуси с нотой, чтобы допустили консула посетить указанного гражданина. Официальной информации пока у нас нет от них", - сказала пресс-секретарь МИД.

Напомним, 20 ноября стало известно о задержании в Беларуси украинца, руководителя донецкого предприятия ПАО "Завод утяжелителей".

17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.

Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.

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