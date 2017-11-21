Білорусь ще не дозволила українському консулу відвідати затриманого директора заводу

"Ми звернулися до МЗС Білорусі з нотою, щоб допустили консула відвідати зазначеного громадянина. Офіційної інформації поки що у нас немає від них", - сказала речниця МЗС.

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо про затримання у Білорусі українця, керівника донецького підприємства ПАТ "Завод обважнювачів".

17 жовтня з’явилася інформація про затримання в Білорусі співробітниками КДБ українського журналіста Павла Шаройка, який не виходив на зв'язок з кінця жовтня.

Пізніше стало відомо, що українець підозрюється в шпигунстві і створенні "агентурних мереж" на території Білорусі.