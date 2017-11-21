Білорусь ще не дозволила українському консулу відвідати затриманого директора заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України поки що не отримало від білоруської сторони офіційної інформації про допуск українського консула до затриманого громадянина України, який є директором підприємства на Донеччині. Про це повідомила УНН речниця МЗС Мар’яна Беца.
"Ми звернулися до МЗС Білорусі з нотою, щоб допустили консула відвідати зазначеного громадянина. Офіційної інформації поки що у нас немає від них", - сказала речниця МЗС.
Нагадаємо, 20 листопада стало відомо про затримання у Білорусі українця, керівника донецького підприємства ПАТ "Завод обважнювачів".
17 жовтня з’явилася інформація про затримання в Білорусі співробітниками КДБ українського журналіста Павла Шаройка, який не виходив на зв'язок з кінця жовтня.
Пізніше стало відомо, що українець підозрюється в шпигунстві і створенні "агентурних мереж" на території Білорусі.