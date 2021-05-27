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Беларусь лишили права проводить очередной международный турнир: на этот раз чемпионат Европы по велотреку

Киев • УНН

 • 19845 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Правление Европейского союза велосипедистов (UEC) приняло решение отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске в свете текущей международной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.

Беларусь лишили права проводить очередной международный турнир: на этот раз чемпионат Европы по велотреку

Детали

Турнир должен был пройти с 23 по 27 июня.

“В последнее время мы с Белорусской федерацией велосипедного спорта отслеживали ситуацию, которая переросла в международную дискуссию, и сегодня приняли решение отменить мероприятие в Минске, — сказал президент UEC Энрико Делла Каса. — Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит велогонщикам из 50 национальных федераций участвовать в континентальном соревновании этого сезона”.

Ранее от участия в чемпионате Европы отказались сборные Германии и Нидерландов.

Контекст

В январе этого года Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею, который был перенесен в Ригу и проходит в эти дни в столице Латвии. Позднее Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира по пятиборью и лазерному бегу, а также командного чемпионата Европы по настольному теннису.

В мае стало известно, что Международный союз биатлонистов отменил проведение белорусского этапа Кубка мира по биатлону, который должен был состояться весной следующего года.

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