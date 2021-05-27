Білорусь позбавили права проводити черговий міжнародний турнір: цього разу чемпіонат Європи з велотреку

Деталі

Турнір мав пройти з 23 по 27 червня.

“Останнім часом ми з Білоруською федерацією велосипедного спорту відстежували ситуацію, яка переросла в міжнародну дискусію, і сьогодні прийняли рішення скасувати захід у Мінську, — сказав президент UEC Енріко Делла Каса. — Ми вже працюємо над пошуком альтернативного рішення, яке дозволить велогонщикам з 50 національних федерацій брати участь в континентальному змаганні цього сезону”.

Раніше від участі в чемпіонаті Європи відмовилися збірні Німеччини та Нідерландів.

Контекст

У січні цього року Білорусь позбулася права на проведення чемпіонату світу з хокею, який був перенесений в Ригу і проходить в ці дні в столиці Латвії. Пізніше Білорусь позбулася права на проведення чемпіонату світу з п’ятиборства і лазерного бігу, а також командного чемпіонату Європи з настільного тенісу.

У травні стало відомо, що Міжнародний союз біатлоністів скасував проведення білоруського етапу Кубка світу з біатлону, який повинен був відбутися навесні наступного року.