Збірна Німеччина заявила, що бойкотуватиме чемпіонат Європи по велотреку у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Збірна Німеччини відмовилася від участі в чемпіонаті Європи з велотреку, який повинен пройти в Мінську з 23 по 27 червня. Про це повідомляється на сайті Асоціації велосипедистів Німеччини, пише УНН.
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Зазначається, що рішення про відмову від участі пов’язано з вимушеною посадкою літака ірландської авіакомпанії Ryanair в Мінську.
В асоціації повідомили, що вже повідомили про своє рішення Європейську федерацію велоспорту (UEC). У четвер 27 травня о Лозанні відбудеться засідання правління федерації, на якому може бути прийнято рішення про перенесення турніру.
Контекст
У неділю 23 травня в Мінську білоруськими спецслужбами був затриманий ексголовний редактор опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасєвіч, який знаходився на борту літака авіакомпанії Ryanair. У Білорусі він внесений до списку терористів.
У січні цього року Білорусь позбулася права на проведення чемпіонату світу з хокею, який був перенесений в Ригу і проходить в ці дні в столиці Латвії. Пізніше Білорусь позбулася права на проведення чемпіонату світу з п’ятиборства і лазерному бігу, а також командного чемпіонату Європи з настільного тенісу.
У травні стало відомо, що Міжнародний союз біатлоністів скасував проведення білоруського етапу Кубка світу з біатлону, який повинен був відбутися навесні наступного року.