Збірна Німеччина заявила, що бойкотуватиме чемпіонат Європи по велотреку у Мінську

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Зазначається, що рішення про відмову від участі пов’язано з вимушеною посадкою літака ірландської авіакомпанії Ryanair в Мінську.

В асоціації повідомили, що вже повідомили про своє рішення Європейську федерацію велоспорту (UEC). У четвер 27 травня о Лозанні відбудеться засідання правління федерації, на якому може бути прийнято рішення про перенесення турніру.

Контекст

У неділю 23 травня в Мінську білоруськими спецслужбами був затриманий ексголовний редактор опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасєвіч, який знаходився на борту літака авіакомпанії Ryanair. У Білорусі він внесений до списку терористів.

У січні цього року Білорусь позбулася права на проведення чемпіонату світу з хокею, який був перенесений в Ригу і проходить в ці дні в столиці Латвії. Пізніше Білорусь позбулася права на проведення чемпіонату світу з п’ятиборства і лазерному бігу, а також командного чемпіонату Європи з настільного тенісу.

У травні стало відомо, що Міжнародний союз біатлоністів скасував проведення білоруського етапу Кубка світу з біатлону, який повинен був відбутися навесні наступного року.