Сборная Германия заявила, что будет бойкотировать чемпионат Европы по велотреку в Минске

Детали

Отмечается, что решение об отказе от участия связано с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

В ассоциации сообщили, что уже уведомили о своем решении Европейскую федерацию велоспорта (UEC). В четверг 27 мая в Лозанне состоится заседание правления федерации, на котором может быть принято решение о переносе турнира.

Контекст

В воскресенье 23 мая в Минске белорусскими спецслужбами был задержан экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который находился на борту самолета авикомпании Ryanair. В Беларуси он внесен в список террористов.

В январе этого года Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею, который был перенесен в Ригу и проходит в эти дни в столице Латвии. Позднее Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира по пятиборью и лазерному бегу, а также командного чемпионата Европы по настольному теннису.

В мае стало известно, что Международный союз биатлонистов отменил проведение белорусского этапа Кубка мира по биатлону, который должен был состояться весной следующего года.