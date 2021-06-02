Беларусь получила второй транш от РФ на полмиллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Министерство финансов Беларуси получило транш на сумму эквивалентную 500 млн долларов в рамках госкредита России на 1 млрд долларов, говорится в сообщении на сайте Минфина, пишет УНН.
Детали
Средства поступили в соответствии с соглашением правительств России и Беларуси от 21 декабря 2020 года, уточнили в ведомстве.
О предоставлении кредита президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились в сентябре прошлого года. Путин говорил, что Россия “предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит 1,5 млрд долларов”. Министр финансов РФ Антон Силуанов позднее уточнил, что непосредственно российское правительство одолжит Минску в общей сложности 1 млрд долларов, а еще 500 млн Минск получит от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Распоряжение о предоставлении Беларуси межгосударственного кредита объемом 1 млрд долларов премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в декабре прошлого года. Кредит предоставляется двумя траншами по 500 млн в 2020 году и 2021 году. Средства первого транша Беларусь получила 30 декабря.
Контекст
В конце мая состоялся третий визит Лукашенко в Россию с начала года. Президенты встретились в Сочи 28–29 мая, в первый день переговоры продлились более пяти часов. Заявлений для прессы по итогам переговоров не было. Во время неформальной части переговоров Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием и арестом россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса Ryanair вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем 23 мая, а также затронули вопрос о втором транше на 500 млн долларов в рамках российского кредита Беларуси.
Через несколько дней после переговоров, 1 июня, Лукашенко также сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос о цене на газ для его страны. По его словам, российский президент пообещал ему подумать, “как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ”. “Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года”, — отметил Лукашенко.