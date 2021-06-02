Білорусь отримала другий транш від РФ на півмільярда доларів

Деталі

Кошти надійшли відповідно до угоди урядів Росії і Білорусі від 21 грудня 2020 року, уточнили в відомстві.

Про надання кредиту президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися у вересні минулого року. Путін говорив, що Росія “надасть Білорусі в цей складний момент державний кредит 1,5 млрд доларів”. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов пізніше уточнив, що безпосередньо російський уряд позичить Мінську в цілому 1 млрд доларів, а ще 500 млн Мінськ отримає від антикризового фонду Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Розпорядження про надання Білорусі міждержавного кредиту обсягом 1 млрд доларів прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав в грудні минулого року. Кредит надається двома траншами по 500 млн в 2020 році і 2021 році. Кошти першого траншу Білорусь отримала 30 грудня.

Контекст

В кінці травня відбувся третій візит Лукашенка до Росії з початку року. Президенти зустрілися в Сочі 28-29 травня, в перший день переговори продовжилися більше п’яти годин. Заяв для преси за підсумками переговорів не було. Під час неформальної частини переговорів Путін і Лукашенко обговорили ситуацію із затриманням і арештом росіянки Софії Сапеги, яку зняли з рейсу Ryanair разом з ексголовним редактором Nexta Романом Протасєвічем 23 травня, а також торкнулися питання про другий транш на 500 млн доларів в рамках російського кредиту Білорусі.

Через декілька днів після переговорів, 1 червня, Лукашенко також повідомив, що обговорював з Путіним питання про ціну на газ для його країни. За його словами, російський президент пообіцяв йому подумати, “як в цій ситуації допомогти Білорусі з ціною на газ”. “Але моє відчуття таке, що ми можемо купувати в Росії газ в наступному році не вище вартості цього року”, — зазначив Лукашенко.