Беларусь назначила цену для российского газа в 2018 году

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14725 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75113 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138306 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110296 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112326 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109775 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102187 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103055 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149311 просмотра

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Беларусь назначила цену для российского газа в 2018 году

Беларусь назначила цену для российского газа в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 13366 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит 129 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

“Сегодня уже можно озвучить ... в 2018 году это будет 129 долларов (за тысячу кубометров российского газа — ред.) Независимо от конъюнктуры цен на нефть, газ”, — сказал Семашко.

Он подчеркнул, что если бы Россия и Белоруссия на текущей неделе не достигли новых договоренностей в нефтегазовой сфере, то цена на газ для Белоруссии в 2018 году была бы “под 150 долларов (за тысячу кубометров — ред.), Так что скидка существенная”.

Вице-премьер добавил, что в 2019 году цена за российский газ составит 127 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщал УНН, Беларусь выплатила “Газпрому” долг в размере 726,2 млн дол.

Напомним, что 30 марта министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Минск не готов оплатить задолженность за поставленный Москвой газ, которая превышает 700 млн долларов США.

Спор Москвы и Минска по поводу поставок нефти и газа возникла в январе 2016 года. Тогда Беларусь потребовала снизить стоимость газа и в одностороннем порядке начала платить меньше. В свою очередь Россия связала этот вопрос с поставками нефти, сократив их из обещанных 5,3 млн тонн в квартал до 3 млн тонн. По состоянию на февраль 2017 обжалуемое сумма превысила полмиллиарда долларов США.

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