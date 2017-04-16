Беларусь назначила цену для российского газа в 2018 году

“Сегодня уже можно озвучить ... в 2018 году это будет 129 долларов (за тысячу кубометров российского газа — ред.) Независимо от конъюнктуры цен на нефть, газ”, — сказал Семашко.

Он подчеркнул, что если бы Россия и Белоруссия на текущей неделе не достигли новых договоренностей в нефтегазовой сфере, то цена на газ для Белоруссии в 2018 году была бы “под 150 долларов (за тысячу кубометров — ред.), Так что скидка существенная”.

Вице-премьер добавил, что в 2019 году цена за российский газ составит 127 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщал УНН, Беларусь выплатила “Газпрому” долг в размере 726,2 млн дол.

Напомним, что 30 марта министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Минск не готов оплатить задолженность за поставленный Москвой газ, которая превышает 700 млн долларов США.

Спор Москвы и Минска по поводу поставок нефти и газа возникла в январе 2016 года. Тогда Беларусь потребовала снизить стоимость газа и в одностороннем порядке начала платить меньше. В свою очередь Россия связала этот вопрос с поставками нефти, сократив их из обещанных 5,3 млн тонн в квартал до 3 млн тонн. По состоянию на февраль 2017 обжалуемое сумма превысила полмиллиарда долларов США.