Білорусь назначила ціну для російського газу у 2018 році

“Сьогодні вже можна озвучити ... в 2018 році це буде 129 доларів (за тисячу кубометрів російського газу — ред.) Незалежно від кон’юнктури, цін на нафту, газ,” — сказав В.Семашко.

Він підкреслив, що якби Росія і Білорусія на поточному тижні не досягли нових домовленостей в нафтогазовій сфері, то ціна на газ для Білорусії в 2018 році була б “під 150 доларів (за тисячу кубометрів — ред.), так що знижка істотна”.

Віце-прем’єр додав, що в 2019 році ціна за російський газ складе 127 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНН, Білорусь виплатила “Газпрому” борг у розмірі 726,2 млн дол.

Нагадаємо, що 30 березня міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив, що Мінськ не готовий сплатити заборгованість за поставлений Москвою газ, яка перевищує 700 млн доларів США.

Суперечка Москви і Мінська з приводу поставок нафти і газу виникла у січні 2016 року. Тоді Білорусь зажадала знизити вартість газу і в односторонньому порядку почала платити менше. У свою чергу Росія пов’язала це питання з поставками нафти, скоротивши їх з обіцяних 5,3 млн тонн в квартал до 3 млн тонн. Станом на лютий 2017 року оскаржувана сума перевищила півмільярда доларів США.