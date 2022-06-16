беларусь активно использует системы РЭБ на границе с Украиной – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В приграничных районах беларуси активно проводятся мероприятия инженерного обустройства, а также фиксируется мощное использование средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
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«На границе с беларусью пограничники не фиксируют никаких изменений в оперативной ситуации. Пограничные подразделения рб продолжают в штатном режиме нести службу на границе с Украиной. Ориентировочно это около семи батальонов. А также вовлечены подразделения внутренних войск. В приграничных районах беларуси активно проводятся мероприятия инженерного обустройства, а также фиксируется мощное использование средств радиоэлектронной борьбы», – рассказал Баран.
Детали
По его словам, существенных изменений на Молдавском направлении в сегменте Приднестровья существенных изменений тоже нет.
Дополнение
Генштаб ВСУ сообщил, что до семи батальонов вооруженных сил республики беларусь сосредотачивает свои силы на ведении разведки.
В республике беларусь начали перевозить на поезде гаубицы без опознавательных знаков. Поезд с техникой двигался в сторону Новобелицкой станции.