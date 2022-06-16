білорусь активно використовує системи РЕБ на кордоні з Україною – ДПСУ

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«На кордоні з білоруссю прикордонники не фіксують ніяких змін в оперативній ситуації. Прикордонні підрозділи рб продовжують у штатному режимі нести службу на кордоні з Україною. Орієнтовно, це близько сім батальйонів. А також залучені підрозділи внутрішніх військ. В прикордонних районах білорусії активно проводяться заходи інженерного облаштування, а також фіксується потужне використання засобів радіоелектронної боротьби», – розповів Баран.

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За його словами, суттєвих змін на Молдовському напрямку в сегменті Придністров’я суттєвих змін також нема.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомив, що до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь зосереджують свої сили на веденні розвідки.

У республіці білорусь почали перевозити потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Поїзд з технікою рухався в сторону станції Новобілицька.