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Билл Гейтс заявил, что тестирование на COVID-19 в США - "пустая трата времени"

Билл Гейтс заявил, что тестирование на COVID-19 в США - "пустая трата времени"

Киев  •  УНН

 • 20102 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Большинство американских тестов на коронавирус являются пустой тратой времени, поскольку заставляют людей слишком долго ждать результата, сказал основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC, пишет УНН.

“Самая простая вещь, которая относится к этому безумию, это то, что вы не должны возмещать кому-либо стоимость теста за то, чтобы получить результат более чем через 48 часов... Этот тест — пустая трата времени. И все эти цифры количества проведенных тестов, большинство это просто пустая трата времени”, — сказал Гейтс.

По его мнению, результаты тестирования должны быть доступны как можно скорее для того, чтобы человек, заразившийся коронавирусом, мог изменить свое поведение и не подвергать риску заражения других людей. Гейтс также заявил, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, не должны ждать результатов анализов больше 24 часов.

По данным компании Quest Diagnostics, среднее ожидание результатов тестов для приоритетных пациентов (сюда включены госпитализированные больные, те, кому предстоит операция и медработники с симптомами заражения) составляет более двух дней, передает CNBC. Для всех остальных время, затрачиваемое на проведение тестирования, составляет более семи дней.

С начала пандемии в США проведено почти 53 млн тестов на коронавирус, сообщается на сайте Центров по контролю и предотвращению заболеваний. Из них положительных — 5 млн, однако организация сообщает, что это число не равно количеству заболевших, так как один человек мог пройти тестирование более одного раза.

Всего с начала распространения коронавируса в США заразились 4,3 млн человек, из них 149,2 тыс. умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Стоит также отметить, с начала года в интернете начали распространяться теории заговора о том, что Билл Гейтс причастен к созданию коронавируса и намерен получить выгоду от разразившегося кризиса. В частности, авторы теорий и те, кто их распространяет, считали, что основатель Microsoft хочет вживлять людям чипы под видом вакцинации. В качестве подтверждения они приводили выступление Гейтса в 2015 году, в ходе которого он назвал появление вируса наибольшей угрозой для человечества.

Гейтс заявлял, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами, и признавал, что такие слухи трудно отрицать, “потому что это так глупо и странно”. Он также отмечал, что подобные теории заговора могут усугубить ситуацию с заболеваемостью, так как из-за них люди не будут доверять кампаниям по вакцинации и откажутся от введения препарата.

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