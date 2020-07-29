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Білл Гейтс заявив, що тестування на COVID-19 у США - "марна трата часу"

Білл Гейтс заявив, що тестування на COVID-19 у США - "марна трата часу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Більшість американських тестів на коронавірус є марною тратою часу, оскільки змушують людей занадто довго чекати результату, сказав засновник Microsoft Білл Гейтс в інтерв’ю телеканалу CNBC, пише УНН.

“Найпростіша річ, яка відноситься до цього божевілля, це те, що ви не повинні відшкодовувати кому-небудь вартість тесту за те, щоб отримати результат більш ніж через 48 годин... Цей тест — марна трата часу. І всі ці цифри кількості проведених тестів, більшість це просто марна трата часу”, — сказав Гейтс.

На його думку, результати тестування повинні бути доступні якомога швидше для того, щоб людина, яка заразилася коронавірусом, могла змінити свою поведінку і не піддавати ризику зараження інших людей. Гейтс також заявив, що люди з низьким доходом, які зазнають найбільшого ризику, не повинні чекати результатів аналізів більше 24 годин.

За даними компанії Quest Diagnostics, середнє очікування результатів тестів для пріоритетних пацієнтів (сюди включені госпіталізовані хворі, ті, кому належить операція і медпрацівники з симптомами зараження) становить більше двох днів, передає CNBC. Для всіх інших час, що витрачається на проведення тестування, складає більше семи днів.

З початку пандемії в США проведено майже 53 млн тестів на коронавірус, повідомляється на сайті Центрів з контролю і запобігання захворювань. З них позитивних — 5 млн, однак організація повідомляє, що це число не дорівнює кількості хворих, так як одна людина могла пройти тестування більш ніж один раз.

Всього з початку поширення коронавірусу в США заразилися 4,3 млн осіб, з них 149,2 тис. померли, слідує з даних Університету Джонса Хопкінса.

Варто також відзначити, з початку року в інтернеті почали поширюватися теорії змови про те, що Білл Гейтс причетний до створення коронавірусу і має намір отримати вигоду від кризи, що вибухнула. Зокрема, автори теорій і ті, хто їх поширює, вважали, що засновник Microsoft хоче імплантувати людям чіпи під видом вакцинації. В якості підтвердження вони приводили виступ Гейтса в 2015 році, в ході якого він назвав появу вірусу найбільшою загрозою для людства.

Гейтс заявляв, що ніколи не мав відношення до чого-небудь, пов’язаного з мікрочіпами, і визнавав, що такі чутки важко заперечувати, “тому що це так нерозумно і дивно”. Він також відзначав, що подібні теорії змови можуть погіршити ситуацію із захворюваністю, так як через них люди не довірятимуть кампаніям з вакцинації і відмовляться від введення препарату.

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